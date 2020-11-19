أحمد يونس: صباحك ومطرحك مصر الخير .. التريند الأول فى مصر

وقال الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر":" زى عادتنا بنبدأ يومنا بالترند الأول فى مصر على تويتر".

وقدمت حلقة اليوم الخميس من البرنامج، مجموعة من الأغانى المختلفة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة فقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.