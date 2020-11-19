خطوات تحميك من التهابات العين

ويصاحب تلك الالتهابات احمرار العين وعدم وضوح الرؤية والحكة، لذلك هناك عدد من النصائح التى تحمى العين من التهيج، وفقا لما جاء فى "Health line".
-الجلوس بعيدا عن شاشة الكمبيوتر، لأن ذلك يحمى من إجهاد العين الرقمى، وهو مرض ينتج عن كثرة التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.
-راحة العين، أى أخذ قشط من الراحة 20 ثانية بعد كل 20 دقيقة، لأن ذلك يحميها من تهيجها الناتج عن جفافها.
-تجنب العدسات اللاصقة، لأنها قد تسبب بعض المضاعفات مثل الجفاف، لذا عليك أخذ قسط من الراحة وتركها لفترة وارتداء النظارات الطبية بدلًا منها.
-ارتداء النظارات التى تحميك من الأتربة وحبوب اللقاح فى الصيف والخريف حتى لايصيب العين بالحساسية.
-تنظيف شاشة الهاتف، لأن ذلك يساعد على الوقاية العينين من الإجهاد، ويوصى الأطباء بتنظيف الشاشة يوميًا إلى جانب اختيار سطوع مناسب للغرفة، لتقليل التباين.
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