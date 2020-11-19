صور.. طريقة تنسيق الجاكيت الجينز الطويل للمحجبات

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وتستعين الفتيات المحجبات بموضة الجاكيت الجينز الطويل لتناسبه لذوقها، ومن الممكن ارتداؤه مع التنورة البليسيه، لأنه يساعد فى الحصول على مظهر عصرى مناسب للحجاب.
ويعتبر البنطلون الواسع مع الجاكيت الجينز الطويل من أفضل الإطلالات التى تتناسب مع جميع أشكال الجسم ما عدا النحيفات لأنه يزيد من نحافتها.
وتلجأ بعض الفتيات إلى تنسيق الجاكيت الجينز الطويل مع البنطلون الضيق، لكونه يتناسب مع قوام أى فتاة، كما يتناسب مع كافة الألوان سواء الداكنة أو الزاهية أو الأبيض والأسود والرمادى وغيره.
وتحرص الفتيات على ارتدائه مع الفساتين بمختلف أشكالها سواء كان قصته واسعة أو مستقيمة، فهو يمنح مرتديته إطلالة أنثوية أنيقة.
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