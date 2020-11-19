تويتر يطرح لمستخدميه خاصية استورى

وأشار تويتر، أمس، إلى أنه يطلق تلك الخاصية على مستوى العالم، وذلك بعد اختبارها فى البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

وأعرب المغردون عن رأيهم حول خاصية القصص أو "الاستورى"، وقالوا: "حوار الاستورى فى تويتر جامد أوى".

ويتم إتاحة تلك الخاصية لمدة 24 ساعة ثم تختفى، وتساعد تلك الميزة الأفراد فى التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.

وتضمن تغريدات اليوم الواحد النصوص والصور ومقاطع الفيديو وإتاحتها فى الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم.

وأوضحت تويتر أنه يتم توفير تلك الميزة لكافة المستخدمين على نظامى التشغيل "آى.أو.إس" وآندرويد خلال الأيام المقبلة.