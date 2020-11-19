صور.. جمالها وقوامها سر تألقها.. الإسبانية إيلسا تاكى

ولم تكتف إيلسا بدورها فى مجال الأزياء بل اتجهت إلى عالم التمثيل وإنتاج الأفلام الإسبانية. مثلت دور إيلينا نيفيس فى أفلام السرعة الخامسة فى سنة 2011 وفى فيلم سرعة وغضب 6 فى 2013، وظهرت فى فيلم أفاعى فى طائرة فى 2006 وفى فيلم جيالو. وتتمتع إيلسا بإطلالاتها الأنثوية وقوامها الرشيق، لذلك احتلت مكانة كبيرة فى عالم الأزياء والموضة. وتحرص على نشر صور لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وتنال إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 3 مليون فرد.

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