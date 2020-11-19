دراسة: قلة النوم تزيد من الشعور بالخوف

وأوضحت أن النوم يؤثر على الشعور بالخوف، فإن الشخص الذى يعانى من الأرق يصبح أكثر عرضة للإصابة بـ الاضطراب النفسى، وفقا لما جاء فى موقع "ميديكال نيوز توداى".
وأشارت الدراسة إلى انتشار اضطرابات النوم بين الأفراد الذين يعملون فى مجال الصحة والجيش، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بـ اضطراب ما بعد الصدمة.
وأكدت دراسة أخرى أن اضطرابات النوم تضعف من قدرة الدماغ على نسيان الأشياء التى من شأنها أن تثير الاحساس بالخوف، حسب صحيفة "بيولوجيكال سيكياترى".
وأجرى باحثان أمريكيان آن جيرمان من جامعة بيتسبورج، وإدوارد باس سكوت، من جامعة هارفارد ومستشفى ماساشوستس العام، دراساتهم لمعرفة أثر عدم الحصول على قسط كاف من النوم، وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين ناموا بشكل طبيعى كانوا أقل شعورا بالخوف عند "الاستثارة"، بينما زادت هذه المخاوف بشكل ملحوظ وسط المشاركين الذين حُرموا من النوم بشكل مريح.
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