واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة

ستتيح هذه الميزة للمستخدمى واتساب كتم صوت مقاطع الفيديو قبل إرسالها إلى جهة اتصال أو إضافتها إلى تحديثات الحالة الخاصة بهم، وفقا لـ "WABetaInfo".
ورصدت تلك الميزة على نظام أندرويد للمستخدمين، ومن المتوقع أن يتم طرحها على iOS وكذلك لمستخدمى الويب.
وتظهر تلك الميزة بجانب خيارات التعديل الأخرى مثل إضافة النصوص والرموز التعبيرية، ويتم تطويرها تلكلإطلاقها فى المستقبل.
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