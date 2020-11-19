روسيا تقدم لقاحها ضد كورونا إلى الصحة العالمية لاعتماده

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميلتا فينوفيتش، إن لقاح "سبوتنيك ــ V" الروسى تقدم للحصول على شهادة التسجيل من جنيف حيث يقع المقر الرئيسى للمنظمة.

وأضافت، أن منظمة الصحة العالمية لم تتحدث حتى الآن ولم تعلن عن أى لقاح لأن اللقاحات تخضع لنظام من التقييم، وهذا هو عمليا من شروط التسجيل، التى يتم إجراؤها فى حالة حدوث وباء.

وأوضحت أنه يجب أن تخضع جميع اللقاحات لشروط التسجيل فى البلد المُنتج للقاح، وفى روسيا حدث ذلك.