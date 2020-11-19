مع دخول الألعاب المشفرة.. طفرة كبيرة متوقعة فى صناعة العملات الرقمية 2021

ومن المقرر أن يشهد عالم العملات المشفرة انتشارا أوسع خلال العام المقبل 2021، مستفيدا من زيادة الإقبال على هذا السوق إضافة إلى التطوير الذى يشهده مع دخول الألعاب فى هذا السوق، ودمجها مع تداول العملات المشفرة.

وأصبح سوق العملات المشفرة، مصنفا ضمن شريحة صناعة الألعاب، إذ يتم تقديم تقنيات جديدة تسمح للاعبين ومطورى الألعاب من الاستفادة من التداول المشفر للعملات، معتمدا على محتوى داخل اللعبة وأنظمة اقتصادية داعمة، بحسب موقع ومنصة "بلاى فويل PlayFuel" المختص بالألعاب والعملات المشفرة.

ويعد إدخال العملات المشفرة ضمن صناعة الألعاب توجها جديدا يكتسب زخما واسعا فى ظل تطور تقنيات البنية التحتية مثل الرموز غير قابلة للاستبدال التى تستند على الإيثيريوم.

يوضح الموقع أنه رغم إدخال أيثيروم البنية التحتية للتعاقدات الذكية فى عالم العملات المشفرة التى توفر مجموعة جديدة كاملة من إمكانات التداول المالى، لا تزال المنصات الناشئة الخاصة بالعملات تتجه إلى التكنولوجيات التى ثبت موثوقيتها.

يبين الموقع أن عامى 2020 و2021 يشهدان إطلاق أول منصات واسعة النطاق للسلع الافتراضية داخل الألعاب، والتى سيتم توفير رأس مال لها من خلال تكنولوجيات إيثيروم أن أف تي، والتى ستسمح بدمج صناعات العملات الافتراضية والألعاب فى صناعة واحدة قائمة على تكنولوجيا البلوكشين.

يشرح الموقع أن الميل البشرى للتملك وللعادات التجارية القائمة على مدى طويل فى عملية التداول فى العالم الرقمى، تشكل جبهة تمويل جديد، قادرة على جذب لاعبين عملاقيين لسوق رأس المالى المشفر للرموز غير قابلة للاستبدال، موضحا أن العديد من الشركات الكبيرة مثل مينكرافت وروبوكس ساندبوسك وديسنترلاند وأتارى قد غامروا بالفعل فى هذه الجبهة التمويلية الواعدة.

يشير الموقع إلى أنه بالنسبة لمئات الملايين من اللاعبين النشطين فى عالم الألعاب الرقمى، فإن الرموز الغير قابلة للاستبدال ستسمح لهم بالحصول على ملكية دائمة لسلعهم وعناصرهما لافتراضية، إضافة إلى مزيد من التأمين لهذه العناصر عبر التداول بأمان جراء دمج العقود الذكية عبر منصات مخصصة، الأمر الذى يقود إلى مزيد من النمو فى السوق.

يوضح الموقع أن المنصات باتت تحقق دخلا لمطورى الألعاب وللاعبين أنفسهم، فعلى سبيل المثال هناك منصة بلاى فويل PlayFuel هى مثالا متقدما يسمح لمطورى الألعاب واللاعبين باستغلال هذه التقنيات، فهذه المنصة الكورية القائمة على التشفير قدمت رمز أيثيريوم، إلى جانب نظام بيئى شامل لمطورى الألعاب بالإضافة إلى سوق مخصص، بالإضافة إلى شمولها لمحرك Unreal مفتوح المصدر الذى يسمح بتطوير الألعاب من خلاله وتحقيق عوائد مادية تصل إلى مليون دولار بدون أى قيود.

يشير الموقع إلى أن الأرباح التى تحققها خاصية الرموز غير المستبدلة عبر المنصة ليس لها حدود، وبالتالى فهى فرصة كبيرة لمطورى الألعاب لجنى الكثير من الأموال.

يتابع الموقع بالقول إن صناعة الألعاب المشفرة التى تخدم العملات الرقمية، ستشهد تطورا أيضا خلال الأعوام المقبلة، مستفيدة برمز إيثيروم، الذى تستخدمه منصة بلاى فويل التى تنوى تطوير عالم صناعة الألعاب المشفرة، بعد الحصول على خدمات العديد من الشخصيات الهامة لتطوير خدماتها وتحقيق صعود سريع.

واختتم الموقع موضحا أن عام 2021 سيفتح باب جديد فى سوق العملات المشفرة وكذلك للألعاب المرتبطة بالعملات المشفرة.