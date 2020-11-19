فى حب الحكمة .. الذكرى 18 لـ اليوم العالمى للفلسفة

وتعد الفلسفة هى حب الحكمة ودراسة طبيعة الواقع والوجود، وما يمكن معرفته والسلوك السوى من السلوك الخاطئ، وإدراك قيمة الفلسفة فى تطور الفكر البشرى لكل فرد على اختلاف الثقافات. تستهدف احتفالية اليوم العالمى للفلسفة فى 2020، أهمية التأمل الفلسفى لمواجهة الأزمات المختلفة التى مرت خلال ذلك العام والتى منها جائحة كورونا. وتساهم الفلسفة فى اتخاذ المسافة اللازمة لاتخاذ قرار المضى قدما بشكل أفضل من خلال تحفيز التفكير النقدى فى المشكلات القائمة بالفعل التى تسبب الوباء فى وصولها إلى ذروتها. وبدأ الاحتفال لأول مرة بـ اليوم العالمى لـ الفلسفة فى 21 نوفمبر 2002 من قبل اليونسكو، ويتم الاحتفال به سنويا فى كل ثالث يوم خميس من شهر نوفمبر.

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