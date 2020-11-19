مناسبة أممية رسمية .. ماذا تعرف عن اليوم العالمى للمرحاض؟

وجرى تدشين ذلك اليوم من قبل المنظمة العالمية للمراحيض فى عام 2001، للفت الانتباه إلى قضايا الصحة العامة فى العالم. وفى عام 2013، أصدرت الأمم المتحدة قرارا يعترف باليوم العالمى للمرحاض واعتباره يوم عالمى رسمى تابع للأمم المتحدة. ويستهدف اليوم العالمى للمرحاض التركيز على هؤلاء الذين يفتقدون إمكانية الوصول إلى تلك المرافق الصحية، واتخاذ القرارات لمعالجة أزمة الصرف الصحى. وأشار أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أهمية توفير خدمات الصرف الصحى الآمنة للجميع، وذلك لأن هناك أكثر من ربع سكان العالم ما زالوا يفتقرون للصرف الصحى.

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