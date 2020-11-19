خلال الأسبوع العالمى.. الصحة توضح مفهوم المضادات الحيوية

وأشارت الصحة إلى المضادات الحيوية، إلى أنها أدوية مخصصة لعلاج العدوى الناتجة عن البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات لدى البشر والحيوانات والنباتات. وأوضحت مسبقا أن المضادات الحيوية هى أدوية تستخدم فى علاج الأمراض البكتيرية، ويجب استعمالها بعد استشارة الطبيب. يذكر أن الأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية يبدأ من 18 نوفمبر حتى 24 الشهر الجارى.

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