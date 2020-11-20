8 اختبارات يجب على الرجل القيام بها

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فيجب على كل رجل أن يجرى مجموعة من الفحوصات بصورة دورية للاطمئنان على حالته الصحية، وهناك 8 فحوصات يجب إجراؤها سنويا للحفاظ على صحة الرجل.

1- فحص سكر الدم:

يجب إجراء اختبارات السكر سنويا لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكرى الذى يمكن أن يسبب مضاعفات أخرى خطيرة على الجسم إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

2- فحص الجلد:

إذا كانت عائلتك لديها تاريخ مرضى للإصابة بسرطان الجلد، فعليك أن تجرى بعض الاختبارات الخاصة بالكشف عنه مبكرا.

3- سرطان البروستاتا:

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، ويمكن أن يصيب واحد من كل سبعة رجال ويمكن الكشف عنه مبكرا باختبار مستوى الدم (PSA) إضافة إلى فحوصات المستقيم الرقمية (DREs).



4- منظار القولون:



لا تحتاج إلى إجراء هذه الفحوصات كل عام بل يمكن أن تقوم بذلك كل 3 سنوات خاصة بعد سن الخمسين.

5- ضغط الدم والكوليسترول:

يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية عند الرجال كما يمكن أن يؤدى ارتفاع الكوليسترول إلى مشاكل خطيرة فى القلب والأوعية الدموية.

6- رسم القلب:

إذا كان لديك تاريخ مرضى يخص أمراض القلب فيجب عليك إجراء هذا الاختبار كلما أمكن ذلك حتى يمكن كشف أى نوع من أمراض القلب وعلاجه مبكرا.

7- إنزيم الكبد:



يجب أن يقوم الرجال بفحص هذه الإنزيمات لأنها يمكن أن ترتفع بسبب الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية.

8- اختبار "TSH":

تؤثر التغيرات فى الهرمونات التى تنتجها الغدة الدرقية على حياة الرجل، ويمكن أن تسبب أعراض مرضية منها الخمول والإرهاق إضافة إلى زيادة الوزن.