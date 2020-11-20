1.4 مليون جنيه استرلينى تهبط من السماء على منزل إندونيسى

لم يكن يتوقع صانع التوابيت كان هوتاغالونج صاحب الـ 33 سنة، حين فوجئ بشيء بحجم كرة القدم يخترق الشرفة الأرضية من منزله، أن يكون ذلك حجرًا نيزكيًا تبلغ قيمته 1.4 مليون جنيه إسترلينى.

وثمن الخبراء تلك الصخرة واصفين إياها بأنها أهم الاكتشافات النيزكية على الإطلاق، حيث تحتوى على عناصر بها أدلة على أدلة على أصول الحياة، إذ ييبلغ عمرها 4.5 مليار عام.

بالطبع أقدم هوتاغالونج على بيع الصخرة وهو ما منحه من المال ما يكفى لكى يتقاعد حيث حصل على راتب ما يقرب من 30 عاما، مقابل 2.2 كلوجرام من الصخور، ما مكنه أيضًا من بناء كنيسة جديدة فى قريته الواقعة فى شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا.

وفى وصف تفصيلى للموقف يقول هوتاغالونج: "كنت أعمل فى نعش قرب الشارع أمام منزلى عندما سمعت صوت دوى هز منزلى، كان الأمر كما لو أن شجرة قد سقطت علينا، كان الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكن حمله، لذا قامت زوجتى بإخراجها بمجرفة وأخذناها إلى الداخل".

فيما أكد خبير الصخور الفضائية جاريد كولينز أنا هاتفه أضاء بعروض مجنونة للقفز على متن طائرة وشراء الحجر، موضحًا أنه كان محتاراً بين شراء الصخرة لنفسه أو العمل مع العلماء وجامعى التحف فى الولايات المتحدة.

وتابع: "فى النهاية حملت الكثير من المال بقدر ما استطعت وذهبت للعثور على جوسوا، الذى تبين أنه مفاوض ماهر".

وأوضح العلماء أن هذا الصخر النيزكى من نوع نادر للغاية، إذ يعتقدون احتواءه على على أحماض أمينية فريدة وعناصر بدائية أخرى ضرورية لإثارة الحياة نفسها.