يوم الطفل العالمى .. جوجل يحتفل بتغيير الواجهة الرئيسية للموقع

وفى 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمى، حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العام 1954، بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخى والتفاهم على النطاق العالمى بين الأطفال.
ويعتبر هذا التاريخ المعترف به ليوم الطفل، ولكنه يختلف من دولة إلى أخرى.
أيضا، يحتفل العالم باليوم الدولى لحماية الأطفال فى 1 يونيو منذ عام 1950.
وقد استحدث الاتحاد النسائى الديمقراطى الدولى الاحتفال بهذا اليوم فى مؤتمره المنعقد بموسكو فى 4 نوفمبر 1949، ولا تزال الدول الشيوعية السابقة تحتفل بالمناسبة فى 1 يونيو.
وقد أعلنت الأمم المتحدة فى هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل.
ومن الجدير ذكره أن المجموعة العربية قد وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.
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