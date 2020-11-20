خرائط جوجل وميزات جديدة

وحسب روسيا اليوم، فإن النسخة القادمة من تطبيق خرائط جوجل والمخصصة للأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد ستحمل للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة والمهمة، حيث ستوفر إمكانية إرسال الرسائل النصية والاستماع إلى الرسائل الواردة على شكل نصوص مقروءة أثناء استخدام google maps.

وسيضم التحديث الجديد، ميزة تعرف بـ "مساعد جوجل الصوتى"، والذى يمكن من خلاله تشغيل الأغانى والمقاطع الموسيقية.

وسيصبح التطبيق فى نسخته الجديدة قادرا على تلقى المكالمات الواردة إلى هاتف المستخدم، وقراءة اسم المتصل بشكل مسموع، وعبر المساعد الصوتى سيتلقى أمرا من المستخدم بالرد على المكالمة أو رفضها.

كما يوفر التحديث الجديد للتطبيق إمكانية تشغيل العديد من الخدمات الإلكترونية مثل YouTube Music و Spotify و Google Podcasts.