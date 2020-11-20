فيديو.. شاب يدفع امرأة إلى عجلات قطار مسرع بأمريكا

ورصدت كاميرا المراقبة الدخلية للمترو، فعلة الشاب الشنيعة، التى ندد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبوا بمحاكمته، حسبما نقل ت العربية نت.

وعلى الرغم من الموقف الصادم للجميع، إلا أن الشاب لم يغادر محطة المترو بعدما كاد أن يقتل المرأة، بل بقى على رصيف انتظار القطارات، كأن شيئا لم يحدث.

وسرعان ما انتقل رجال الشرطة إلى رصيف المحطة، وألقوا القبض على الشاب، البالغ من العمر 24 سنة.

ونجت المرأة البالغة 40 عامًا، بعد أن ابتعدت عن السكة الحديد، إلى أن توقف القطار، وانتشلتها الشرطة.