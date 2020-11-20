Xiaomi تخطط لطرح هاتف جديد

ويأتى الهاتف الجديد، فى خطوة للشركة لتنافس به أحدث هواتف سامسونج الموجودة فى الأسواق.

وسيطرح هاتف شركة Xiaomi فى الأسواق العالمية باسم Redmi Note 9T، وسيحمل رمز Dimеnsity 800U، حسبما نقلت روسيا اليوم.

ومن المقرر أن يزود الهاتف بشاشة IPS بمقاس 6.3 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 450 شمعة/م.

وسيضمن الأداء السريع والتعامل السلس مع الشبكات، حيث يوجد به معالج ثمانى النوى من نوع Snаpdragon 750G، تردده يعادل 2.4 جيجاهيرتز، وذاوكر وصول عشوائى 6 و8 جيجابايت، وشريحة موديم مخصصة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف، فستكون رباعية العدسة، دقة إحدى عدساتها 64 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.