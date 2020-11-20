رذاذ للأنف.. ابتكار جديد يحمى من الإصابة بفيروس كورونا

وصنع فريق فى معهد تقنيات الرعاية الصحية بالجامعة، "البخاخ"، باستخدام مركبات تمت الموافقة عليها على نطاق واسع من قبل الهيئات التنظيمية فى المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة.
ويتكون الرذاذ من مواد "بوليمرين عديد السكاريد"، وهو عامل مضاد للفيروسات يسمى "كاراجينان"، شائع الاستخدام فى الأطعمة كعامل تثخين، بينما جرى اختيار محلول يسمى جيلان لقدرته على الالتصاق بالخلايا داخل الأنف.
ويعتبر "الجلان" مكونًا مهمًا لأنه يتمتع بإمكانية رشه فى قطرات دقيقة داخل تجويف الأنف، حيث يمكنه تغطية السطح بالتساوى، والبقاء فى موقع الولادة، بدلاً من الانزلاق إلى أسفل وخارج الأنف.
ويعمل الرذاذ بطريقتين أساسيتين، الأولى: التقاط الفيروس وتغليفه داخل الأنف، حيث يمكن القضاء عليه عبر الطرق المعتادة، إما نفث الأنف أو البلع، والثانية: فنظرًا لأن الفيروس مغلف بطبقة لزجة للرش، فإنه يمنعه من أن يمتصه الجسم، هذا يعنى أنه سيقلل من الحمل الفيروسى فى الجسم، ولكن أيضًا حتى إذا انتقلت جزيئات الفيروس إلى شخص آخر عن طريق العطس أو السعال، فمن غير المرجح أن يصاب هذا الشخص بجزيئات الفيروس النشطة.
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