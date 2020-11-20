فيديو.. أمريكا تطلق 30 قمرا صناعيا إلى مدارات الأرض

وأوضحت الشركة فى بيان، أن أقمار الأبحاث الصغيرة الـ 30 هى أقمار لشركات خاصة فرنسية وأمريكية ونيوزلندية.

وأكدت أن صاروخ Electron الذى حملها إلى مداراتها، أطلق صباح اليوم الجمعة، من منصة تابعة لـ Rocket Lab من شبه جزيرة ماهيا فى نيوزلندا، فى الساعة 5:20 بتوقيت موسكو، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وجاء إطلاق تلك الأقمار ضمن مهمة Return to Sender والتى من المفترض أن تنفصل فيها المرحلة الأولى للصاروخ عن القسم الحامل للأقمار بعد فترة من الإطلاق، لتعود المرحلة الأولى نحو الأرض وتهبط فى المحيط الهادئ معتمدة على المظلات، حيث ستكون بانتظارها سفينة خاصة.