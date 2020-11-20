إنفوجراف من الصحة .. 3 نصائح للوقاية من الإصابة بـ كورونا

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وتضمنت نصائح الصحة للمواطنين، ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، والحفاظ على نظافة المنزل ومكان العمل، والحصول على اللقاحات ضد الأمراض.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة، على تقديم النصائح باستمرار للمواطنين.
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