فاوتشى مازحا : لا تخشوا على بابا نويل من كورونا .. لديه مناعة فطرية

قال أنتونى فاوتشى كبير أخصائيى الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، إن فيروس كورونا المستجد، لا يشكل خطرا على بابا نويل، لأنه يحظى بمناعة فطرية ولا ينبغى على الأطفال القلق على صحته.





وأضاف فاوتشى فى مقابلة مع USA Today، مازحا أن "هذا المرض لن يمس بابا نويل، لأنه بجانب كل صفاته الحميدة، يتمتع أيضا بمناعة فطرية جيدة".

وعلى الرغم من الوزن الزائد لبابا نويل، وكبر سنه وهو ما يعنى أنه معرض لخطر الإصابة بالعدوى، فقد حث الطبيب الأمريكى الأطفال على عدم القلق بشأن صحة بابا نويل، وقال: "لن ينشر بابا نويل أى عدوى"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ولكن رغم تأكيدات فاوتشى، تتخذ مراكز التسوق الأمريكية حيث يلتقى بابا نويل عادة مع الأطفال، احتياطات جدية هذا العام.

وكما ذكرت قناة CNBC، سيقوم بعض مالكى مراكز التسوق بتركيب شاشات زجاجية واقية لإبعاد بابا نويل عن الأطفال.

وتزداد شعبية اللقاء الافتراضى مع بابا نويل، أما من يرغب باللقاء الشخصى، فيجب أن يحجز اللقاء مسبقا ويقبل بفحص درجة حرارته ويجب أن يرتدى بابا نويل الكمامة كذلك.

ولأول مرة منذ 159 عاما، لن يستقبل بابا نويل الأطفال فى متجر Macy الرئيسى فى نيويورك.

وسيتم اللقاء هناك بين بابا نويل والأطفال فى الفترة من 27 نوفمبر إلى 24 ديسمبر بشكل افتراضى على موقع المتجر الإلكترونى.