فيديوجراف الصحة.. نصائح مهمة للتسوق الآمن فى زمن كورونا

وتضمن الفيديوجراف، الذى عرضته وزارة الصحة عبر موقع "فيسبوك"، نصائح منها الحرص على شراء الاحتياجات فى أوقات غير مزدحمة، وارتداء الكمامة والجوانتى أثناء التسوق، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق، والحرص على تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.
كما تضمنت النصائح غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والدفع ببطاقة الصراف الآلى، لمشاهدة الفيديوجراف
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