دراسة : تناول المانجو يساعد على تقليل تجاعيد الوجه لدى النساء

جدة - نرمين السيد - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون فى جامعة كاليفورنيا، أن تناول نوع من المانجو، يعرف باسم "مانجو أتولفو"، المعروف أيضًا باسم "العسل" أو "مانجو الشمبانيا"، قد يكون له فائدة أخرى وهى تقليل تجاعيد الوجه لدى النساء الأكبر سنًا ذوات البشرة الفاتحة.





ولوحظ أن السيدات اللاتى تخطين مرحلة سن اليأس وتناولن نصف كوب من مانجو "أتولفو" 4 مرات فى الأسبوع، انخفاضا بنسبة 23% فى التجاعيد العميقة بعد شهرين وانخفاضًا بنسبة 20 % بعد 4 أشهر. وقالت الدكتورة فيفيان فام، رئيس قسم التغذية فى جامعة "كاليفورنيا": "هذا تحسن كبير فى التجاعيد لكن النتائج محددة للغاية وتأتي مع تحذير". وأضافت : "النساء اللائى تناولن أكثر من فنجان من المانجو فى نفس الفترات الزمنية شهدن زيادة فى التجاعيد.. وهذا يدل على أنه فى حين أن بعض المانجو قد يكون مفيدًا لصحة الجلد، فإن الكثير منه قد لا يكون كذلك".

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