إنفوجراف.. أعشاب طبيعية لـ علاج التهاب الجيوب الأنفية

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز الأعشاب الطبيعية، التى يمكنكم من خلالها، معالجة التهاب الجيوب الأنفية.. ويعد الفلفل الأحمر، أحد أهم تلك الأعشاب، التى تعالج الجيوب الأنفية، حيث يقلل من تورمها، كما أن الكركم يحتوى على مادة فعالة مضادة للالتهاب تعرف باسم الكركمين.

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