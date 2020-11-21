أفضل 8 أطعمة ومشروبات يجب تناولها قبل النوم

جدة - نرمين السيد - حيث نشر موقع "هيلث لاين" الطبة قائمة بأفضل 8 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتحسين جودة نومك وصحتك.

اللوز

ارتبط تناول اللوز بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى من النوع وأمراض القلب، ويعزى ذلك إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.

وكل 28 جرام من اللوز يوفر 25% من احتياجات المنجنيز اليومية للرجال و 31% من احتياجات المنجنيز اليومية للنساء.

بالإضافة لغناه بالمجنيزيوم والفوسفور وغيرها من المعادن التى أكدت الدراسات حاجة الجسم لها للنوم بعيدا عن الأرق والاضطرابات الصحية.

الجوز

يعتبر الجوز من المكسرات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، وتوفر أكثر من 19 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى 1.9 جرام من الألياف، فى (28 جراما).

الجوز غنى بشكل خاص بالمجنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والنحاس.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجوز مصدرًا كبيرًا للدهون الصحية، بما فى ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض اللينوليك، ويعزز صحة القلب.

وبالتالى تناوله يحسن النوم، بحسب الدراسات.

الكيوى

الكيوى فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية.

تحتوى فاكهة واحدة فقط على 42 سعرة حرارية وكمية كبيرة من العناصر الغذائية، بما فى ذلك 71% من القيمة اليومية لفيتامين "سى"، وتوفر للرجال والنساء 23% و 31% على التوالى من فيتامين "ك" الذى يحتاجون إليه كل يوم.

وتحتوى على كمية مناسبة من حمض الفوليك والبوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من المعادن النادرة أيضًا، وبالتالى تناول الكيوى قد يفيد صحة الجهاز الهضمى ويقلل الالتهاب ويقلل من نسبة الكوليسترول فى الدم، وتحسين جودة النوم.

عصير الكرز

فهو يوفر كميات متواضعة من عدد قليل من العناصر الغذائية الهامة، مثل المغنيسيوم والفوسفور، إنه مصدر جيد للبوتاسيوم أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر غنى بمضادات الأكسدة، بما فى ذلك الأنثوسيانين والفلافونول.

من المعروف أيضًا أن عصير الكرز الحامض يعزز النعاس، وقد تمت دراسته أيضًا لدوره فى تخفيف الأرق، لهذه الأسباب، فإن شرب عصير الكرز الحامض قبل النوم قد يحسن نوعية نومك.

شاى البابونج

شاى البابونج هو شاى عشبى مشهور قد يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، تقلل الالتهاب الذى يؤدى غالبًا إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنه يقلل القلق والاكتئاب ويحسن صحة الجلد.

يحتوى شاى البابونج على بعض الخصائص الفريدة التى قد تحسن نوعية النوم، لإحتوائه على الأبجينين المضاد للأكسدة والمرتبط بمستقبلات معينة فى دماغك والتى قد تعزز النعاس وتقلل من الأرق.

شاى زهرة الآلام (باشن فلاور)

هو شاى عشبى آخر يستخدم تقليديا لعلاج عدد من الأمراض الصحية.

إنه مصدر غنى بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، تشتهر مضادات الأكسدة الفلافونويدية بدورها فى تقليل الالتهابات، وتعزيز صحة المناعة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، قدرته الكبيرة على تقليل القلق.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، صحية بشكل لا يصدق.

وما يجعلها فريدة من نوعها هى كمياتها الاستثنائية من فيتامين "د".

بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من أحماض "أوميجا 3" الدهنية الصحية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

هذه الأحماض بدمجها مع "أوميجا 3"، تشتهر بتقليل الالتهاب والحماية من أمراض القلب، وتعزيز صحة الدماغ، وبالتالى تحسين نوعية النوم، بسبب إنتاج السيروتونين.

الأرز الأبيض

الأرز الأبيض من الحبوب التى يتم استهلاكها على نطاق واسع كغذاء أساسى فى العديد من البلدان.

الفرق الرئيسى بين الأرز الأبيض والبنى هو أن الأرز الأبيض تمت إزالته من النخالة والجراثيم، هذا يجعله أقل فى الألياف والمواد الغذائية ومضادات الأكسدة.

ومع ذلك، لا يزال الأرز الأبيض يحتوى على كمية مناسبة من عدد قليل من الفيتامينات والمعادن، حيث أن كل 79 جرام منه يوفر 21 % من احتياجات الثيامين اليومية للرجال و 22 % من احتياجات الثيامين اليومية للنساء، بالإضافة إلى 22 جرام كربوهيدرات فى ذات الكمية.

يساهم محتواه من الكربوهيدرات ونقص الألياف فى ارتفاع مؤشر نسبة السكر فى الدم، مؤشر نسبة السكر فى الدم هو مقياس لمدى سرعة زيادة الطعام فى نسبة السكر فى الدم.

بحسب الدراسة، فإن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المرتفع، مثل الأرز الأبيض، قبل ساعة واحدة على الأقل من النوم قد يساعد فى تحسين نوعية النوم وتقليل الأرق.