أطعمة تساعدك على التصدى لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن أحد العناصر المهمة فى علاج العدوى، الزنك الموجود بكثرة فى لحوم الدجاج.

ويمكن الوقاية من الأشكال الشديدة للمرض عن طريق تناول فيتامين د، الذى يوجد بكثرة، على سبيل المثال، فى السمك وخاصة الرنجة.

ويؤكد مياسنيكوف، أنه خلال المرحلة الحادة من المرض، يجب التركيز على النشويات (أو الغلوسيدات أو الكربوهيدرات)، لأنها توفر المزيد من الطاقة.

وأضاف، أن الشاى بالليمون والزنجبيل قد يعزز التعرق، لكن لا يوجد دليل علمى على فوائد الزنجبيل والثوم فى مواجهة الأمراض الفيروسية.

ونوه الطبيب، بأنه خلال الأمراض الفيروسية، يفقد الجسم طاقة أكثر مما يكتسب، لذلك يحتاج الجسم للقوة لكى يكافح ضد الفيروسات، ولذلك يجب تناول الطعام.

ونصح الطبيب، بالالتزام بما يلى خلال التصدى للمرض الفيروسى: الراحة والهدوء، وتهوية مكان التواجد، وشرب السوائل بكثرة، وتناول الأطعمة غير الثقيلة.