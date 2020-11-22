فواكه مهمة للحامل .. منها البرتقال والليمون

جدة - نرمين السيد - وينصح الأطباء المرأة الحامل بضرورة تناول الفواكه الحمضية لفائدتها الصحية عليهم، وهناك قائمة بـ أهم الفواكه الحمضية المفيدة للحوامل، وفقا لـ "The health site" منها:

-البرتقال:

يساهم تناول البرتقال فى تعزيز فرص الحصول على فيتامين سى اللازم لتقليل خطر إصابة الأم بالحساسية، بالإضافة إلى دوره فى تعزيز وظائف دماغ الطفل بالإضافة إلى حماية الطفل من الأمراض الخلقية.

-الكيوى:

يعد الكيوي مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك، والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس من بين العناصر الغذائية الأخرى، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسكر، ما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة، فضلا عن أنه خالي من الكوليسترول، وبالتالي يقي من الإصابة بالسمنة.

وتعمل الألياف الموجود فيه على استقرار نسبة الجلوكوز فى الدم، ومنع الإصابة بالإمساك والانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمى، كما يمد الجسم بفيتامين سى و د.

-الليمون:

يتميز بغناه بفيتامين سى وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة المفيدة للجنين، كما يساعد الحامل على تخفيف بعض الحالات مثل الإمساك والغازات والغثيان وسوء الهضم ومتلازمة القولون العصبى وتورم القدمين.