هانى الناظر : استعمال الماء الدافئ مفيد لصحة الجلد فى فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إنه فى أيام البرد، من الضرورى استعمال الماء الدافئ فى الاستحمام والوضوء وغسيل الرأس واليدين، مشيرا إلى فوائده لصحة الجلد فى فصل الشتاء.





وأضاف الناظر، فى منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك: "ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن الماء الدافئ يساعد على اتساع الأوعية والشعيرات الدموية، وبالتالى بيؤدى إلى تدفق الدم للجلد، واللى بيحمل معاه كل الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة اللازمة، للحفاظ على حيويته ونضارته، وبكدة نمنع جفافه وتشققه ونحافظ عليه". وتابع الناظر: "ونفس الكلام فى فروة الرأس ونضمن وصول الدم والعناصر الغذائية لبصيلات الشعر وتكون النتيجة نمنع جفاف الشعر وتقصفه وسقوطه.. لكن لو استعملنا الماء البارد فى الاستحمام والوضوء بيحصل العكس لأن درجة الحرارة الباردة ستتسبب انقباض للشعيرات الدموية ويقل الدم اللى رايح الجلد خصوصا فى الأطراف وفروة الرأس وتكون النتيجة جفاف الجلد وضعف الشعر وسقوطه فى الشتاء". ونبه الناظر: "خللى بالكم فى الشتاء نستعمل الماء الدافئ لأنه مفيد لصحة الجلد عكس الصيف لما كنا بننصح بالماء البارد".

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