صور: القبعة الصوف مع الملابس الشتوية فى 2021

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جدة - نرمين السيد - وتساعد القبعة الصوف فى منح إطلالة عصرية جذابة لمرتديتها، كما يمكن ارتدائها فى مختلف الأوقات والمناسبات.
يبحث البعض فى فصل الشتاء عن الملابس الأنيقة التى يمكن أن تمنح الشعور بالدفئ وكى تكتمل أناقة ملابس الشتاء يمكن إضافة القبعة الصوف، ولكن مع الاهتمام باختيارها بالألوان المحايدة مثل الأبيض أو الرمادى أو الأسود أو البيج فجميع هذه الدرجات سوف تتناسب مع ملابس الشتوية بمختلف أشكالها وألوانها.
بينما القبعة الصوف الملونة تعد من أكثر القطع التى يمكن أن تكون رائعة لإطلالتك الشتوية لأنها تساعد فى الحصول على إطلالة عصرية جذابة مليئة بالحيوية، ويمكن ارتدائها مع ملابس بنفس اللون أو أزياء بسيطة باللون الأسود أو الأبيض لكسر الرتابة.
ويمكن الاستعانة بتلك القبعة الصوف مع الفساتين سواء كانت الكاجوال أو الستان، أو مع ملابس العمل الرسمية الكلاسيكية للحصول على مظهر أنيق.
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