أطعمة تخلصك من دهون البطن

جدة - نرمين السيد - وتعمل الكربوهيدرات المليئة بالألياف على هضم الطعام وتوازن سكر الدم، وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة مما يساهم فى تقليل السعرات الحرارية.

ومن أفضل أنواع الكربوهيدرات المفيدة للصحة والتى تقضى على دهون البطن، وفقا ل"Eat this":

-التفاح:

يعد من أفضل مصادر الألياف، لاحتوائه على مادة الفلافونويدات المضادة للأكسدة والتى تساعد فى حرق الدهون.

-الموز:

الموز يعزز البكتيريا التى تقاوم الانتفاخ فى المعدة وهى مصدر رئيسى للبوتاسيوم والذى يمكن أن يساعد فى تقليل احتباس الماء.

-الشعير:

يساعد الشعير على فقدان الوزن لمنح الشعور بامتلاء البطن، ويحتوى على الكثير من الألياف القابلة للذوبان والتى تساهم فى خفض نسبة الكوليسترول والسكر فى الدم، وزيادة الشبع، كما أنه غنى بالكثير من الفوائد الصحية مثل انخفاض الالتهاب واستقرار مستويات السكر فى الدم.

-البطاطا:

تهضم الطعام ببطء مما تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف والعناصر الغذائية التى تساعد على حرق الدهون، كما تمنع تحويل السعرات الحرارية إلى دهون.