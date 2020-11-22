مع قدوم الشتاء .. أزياء رسمية أنيقة لـ إيفا جونزاليس

جدة - نرمين السيد - وعملت إيفا فى مجال عروض الأزياء حتى تألقت ولمع اسمها فى ذلك المجال، ولم يربط موهبتها فى ذلك المجال فقط بل عملت أيضا كمقدمة تلفزيونية.

وشاركت إيفا جونزاليس فى مسابقة ملكات الجمال، لما تتمتع به من ملامح بسيطة وجميلة وثقافة عالية. وتحرص إيفا على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لتشارك جمهورها، وتنال إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز المليون عبر "إنستجرام".

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