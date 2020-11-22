الأميرة أوجينى تنتقل للإقامة فى منزل الأمير هارى وميجان ماركل الريفى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم "باكجنهام" لمجلة بيبول الأمريكية: "منزل (فروجمور)، هو مقر إقامة دوق ودوقة (ساسكس) فى المملكة المتحدة، ويسعدهم أن يتمكنوا من فتح منزلهم مجددا للأميرة أوجينى، وزوجها عندما يؤسسون عائلتهم".

وأقامت الأميرة "أوجينى" وزوجها" جاك" سابقا فى منزل "أيفى" الريفى فى لندن، لكنهما تربطهما علاقات وثيقة مع قصر "ويندسور".

هذا، وقد عقدت الأميرة "أوجينى" قرانها فى كنيسة (سانت جورج) فى قلعة ويندسور فى أكتوبر 2018، ويعيش الأمير أندرو ووالدتها "سارة فيرجسون" ، على بعد أميال قليلة من حديقة "ويندسور" الملكية.

يذكر أن المتحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أكد فى سبتمبر الماضى أن الأمير"هارى" غطى بالكامل تكاليف تجديد منزل "فوجمور" الريفى، والتى بلغت 3 ملايين جنيه أسترلينى.