الصين تستعد لجمع عينات من القمر إلى الأرض

جدة - نرمين السيد - وتستعد الصين على إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر خلال هذا الأسبوع، لتحقيق هدفها وهو جلب الصخور من سطح القمر إلى الأرض.
وتستعين الصين بـ المسبار الفضائى "تشانج إى-5" لجمع تلك المواد التى تساعد العلماء على فهم المزيد عن أصول القمر وتكوينه.
وسيسعى المسبار الصينى لجمع كيلوجرامين من العينات من منطقة لم تهبط عليها مركبات فى السابق فى سهل حمم ضخم يطلق عليه اسم "محيط العواصف"، وفقا لـ "رويترز".
وعند تحقيق الصين هدفها تصبح ثالث دولة تحصل على عينات من سطح القمر بعد عقود من قيام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بذلك، حسبما ذكرت "رويترز".
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