أسماك القرش تهدد حياة ملايين البشر فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - توفى رجل يبلغ منتصف الخمسينات من عمره، إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش، ويعد هو ثامن حالة وفاة فى أستراليا خلال 2020.
وتمكنت الشرطة من سحب الرجل من الماء وكان مصاب بإصابات خطيرة، وعالجته الشرطة ولكن أعلنت السلطات بعدها عن وفاته.
حيث تعرض الرجل للعض فى الفخذ واليد، وعلى الفور تم إغلاق الشاطئ وتخصيص سفينة صيد لتسيير دوريات فى المنطقة، وفقا لأسوشيتد برس.
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