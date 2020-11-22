بدلا من الفيتامينات .. أطعمة تحمى من الأمراض

جدة - نرمين السيد - يلجأ البعض إلى تناول الفيتامينات لحماية أنفسهم من الإصابة بالميكروبات والفيروسات المختلفة والتى منها كورونا، لكن هناك بعض الأطعمة التى تقوم بنفس مهام الفيتامينات.





وهناك بعض الأطعمة التى يمكن تناولها لأجل تقوية جهاز المناعة ودعم الحالة المزاجية للأفراد مما يساهم فى الحماية من الأمراض المختلفة. وكشفت مجلة "eatthis" الأمريكية عن أبرز الأطعمة التى تغنى عن المكملات الغذائية، منها: -زيت الزيتون: أوضحت المجلة أن الانتظام فى تناول زيت الزيتون يساعد على خفض معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وفقدان الوزن وخفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. -العدس: أكد خبراء الصحة قدرة العدس على تقليل الالتهاب وخفض الكوليسترول وتعزيز التمثيل الغذائى للدهون وتثبيط الشهية. -الجوز: يعد من أفضل المكسرات التى تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، كما يساهم فى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. -الجرجير: يحتوى الجرجير على كميات هائلة من بيتا كاروتين وفيتامين ك لكل 100 جرام، وهما مركبان يحافظان على نضارة البشرة وشبابها ويعد طعام الجمال أيضا حيث يعتبر غنيا بمادة فينيل إيثيل أيزوثيوسيانات. -الطماطم: أشار الخبراء إلى الطماطم أنها تتميز بغناها بالليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة الذى يساهم تناوله بانتظام فى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الجلد وبعض أنواع السرطان.

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