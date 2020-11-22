روث البقر .. طقوس غريبة لـ الهنود فى احتفالية عيد ديوالى

جدة - نرمين السيد - ويقوم فيه المشاركون برمى روث البقر على بعضهم تباركا بها، بسبب اعتقادهم بأنه سيجلب المطر. وترتبط تلك الاحتفالات بإلههم "بيريشوارا سوامى"، لاعتقادهم بأنه ولد من فضلات البقر. ويعتاد الهندوس فى تلك الاحتفالية على صنع وشراء مصابيح مصنوعة من روث البقر، وأطلق الهنود على المصابيح الصغيرة مسمى "دياس"، وهى أهم ما يميز مهرجان "ديوالى". وخلال الاحتفالية بـ "عيد ديوالى" تقوم شاحنة بنقل روث البقر إلى القرى، حتى يقوم الأهالى بالتراشق بكرات من روث البقر إحياءً لهذا التقليد السنوى الذى يقوم به الهندوس، والقذف بروث الأبقار فى مهرجان جوريهابا، يعتبر ختاما لأهم مهرجان فى الهند، وهو مهرجان الأنوار، وفقا لـ "يورو نيوز".

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