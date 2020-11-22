جدة - نرمين السيد - وظهرت إيلين فى ملامح كبيرة غير التى اعتاد عليها الجمهور وخصوصا بعد اختفائها لشهور عدة وفقا لقرار والديها بعدم ظهورها فى أى فيديو لهما. ونالت الصور إعجاب متابعيهما، وعلق أحمد حسن قائلا: "الحمد لله ربنا يحفظك يا حبيبتى ويخليلك بابا وماما". وأعرب المتابعون عن فرحتهم برؤيتها، معلقين: "كبرت ما شاء الله وتغيرت"، "أول ظهور بعد غياب"، "كبرتى وبقيتى قمر خطفتى قلبى"، "يالهوى يا ناس اخيرا .. كبرتى الله اكبر ربنا يحميكى ويحرسك"، كما قدموا التهنئة لوالديها بعودتها، قائلين: "الحمد لله على رجعة القمر ربنا يحفظها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فترة من الغياب .. صور جديدة لـ أحمد حسن وزينب وابنتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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