الصحة تحذر من مشاركة الأدوية مع الآخرين

جدة - نرمين السيد - وطالبت وزارة الصحة، خلال الأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية، بضرورة الحرص عند التعامل مع المضادات الحيوية. ونصحت المواطنين باتباع إرشادات الطبيب عند استعمال المضادات الحيوية، حتى لا تصيب متناولها بأى ضرر على صحته. وحذرت من عادة مشاركة الأدوية مع الآخرين، مشددة على أهمية الحرص عند التعامل مع المضادات الحيوية.

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