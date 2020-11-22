الدكتور محمد علام: أجلوا الخروجات والمناسبات 3 أشهر على الأقل

جدة - نرمين السيد - وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الجيم من الأماكن المغلقة التى لا يجب الذهاب إليها فى هذا الوقت، والمسارح والسينما والمؤتمرات فى القاعات المغلقة وصالونات الحلاقة والتجميل.
وأكد أن المقاهى والكافيهات والمطاعم والأفراح والمناسبات ليس من الضرورى الذهاب لها فى هذا التوقيت، لافتًا إلى أنه يمكن تأجيل الخروجات والمناسبات لمدة 3 أشهر على الأقل.
وشدد على عدم إجراء عزومات وطالب بتأجيل الخروجات لمدة 3 أشهر على الأقل، وحذر مدير مستشفى نجيلة السابق، من زيارة الأصدقاء والتى وصفها بأنّها كارثة ولا داعى لها ويمكن استبدالها بالاطمئنان عبر الهاتف فقط، وكذلك العزومات العائلية ودور العبادة.
وتابع: "الملاهى والكيدز إيريا خطر لما فيها من تلامس واختلاط مش وقته نهائى، المستشفيات طالما أنت معندكش حاجة تقلق، متروحش تكشف، ومتروحش تزور حد فى المستشفى".
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