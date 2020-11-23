صور.. إجراء 6 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، اليوم الأحد، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة، 6 حالات قسطرة قلبية، منهم قسطرة لحالة حرجة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، لم تستجيب للعلاج التقليدى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم تركيب الدعامات اللازمة للحالات حسب التشخيص الطبى، وجميعها الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات القسطرة إلى 276 حالة حتى الآن.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، والمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفى، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

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