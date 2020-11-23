الراديو 9090.. خطة الداخلية لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020

جدة - نرمين السيد - تحدث محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، خلال الدقيقة الأولى مع رغدة الشيمى على الراديو 9090 عن الاستعدادات الأمنية لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة.





وأشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إلى أن وزارة الداخلية تعزز اليوم من انتشارها لتأمين الانتخابات فى جولة الإعادة، من خلال التنسيق مع الخطط الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية لتأمين المواطنين عن طريق الانتشار المكثف بمحيط لجان الانتخابات، وجميع الطرق والمحاور المؤدية إلى اللجان. وأوضح صابر أن الإجراءات الأمنية تمتد لحماية المنشآت الهامة والحيوية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة باللجان، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل مع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن. وأضاف أن القيادات الأمنية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة للمرور شاركت فى عملية التأمين للتأكد من استعدادها للمهام والالتزام بحسن معاملة المواطنين وخصوصا كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة. وأكدت وزراة الداخلية مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد لتأمين للمواطنين وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية.

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