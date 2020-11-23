وفاة مؤسس تحدى الثلج بعد معاناة مع مرض التصلب الضمورى

جدة - نرمين السيد - أعلن متابعو باتريك كوين، الذى ساعدت معركته الشخصية مع مرض التصلب الجانبى الضمورى فى دعم حملة تحدى (دلو الثلج) لجمع التبرعات، على فيسبوك أنه توفى الأحد عن 37 عاما وذلك بعد سبعة أعوام من تشخيص إصابته بالمرض.





ووفقا لـ"سكاى نيوز"، ذكرت صفحة كوين على فيسبوك أن الرجل، المولود فى يونكر بولاية نيويورك الأميركية، شارك فى تأسيس الحملة التى جمعت أكثر من 220 مليون دولار للبحث العلمى الخاص بالمرض. وتشير الصفحة إلى أن الأطباء شخصوا فى مارس 2013 إصابة كوين بذلك المرض الذى يصيب الجهاز العصبى فيؤثر على خلايا فى المخ والنخاع الشوكى مسببا فقدان التحكم فى العضلات. وقال متابعوه على فيسبوك "بمزيد من الحزن نعلن رحيل باتريك فى وقت مبكر هذا الصباح...سنظل نتذكره لما قدمه من إلهام ولشجاعته فى كفاحه المستمر لمرض التصلب الضموري". وانهالت برقيات التعازى على أسرة كوين فى وسائل التواصل الاجتماعى وعبر كثيرون عن امتنانهم لجهوده فى تسليط الضوء على المرض والحاجة لإيجاد علاج له. واشتهر تحدى دلو الثلج على وسائل التواصل الاجتماعى فى صيف عام 2014 عندما بث أناس من مختلف أنحاء العالم مقاطع مصورة وصورا لهم وهم يسكبون على رؤوسهم دلاء من المياه المثلجة ويتحدون آخرين للقيام بنفس الشىء للتوعية بالمرض والتشجيع على التبرع لأغراض البحث العلمى المرتبطة به.

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