صور.. البنطلون الجينز قطعة أساسية فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - والبنطلون الجينز السكينى من أبرز صيحات الموضة التى لا تختفى على مدار مواسم السنة.

ويعتبر البنطلون الجينز الـ Mom من أكثر الأشكال الذى يجب أن تتواجد فى خزانتك فهو سوف يمنحك إطلالة مختلفة تمامًا عن أى بنطلون جينز تقليدى أو ضيق، لأن يمكن تنسيقه مع الملابس الكاجوال أو الكلاسيك بمختلف الأوقات خاصة وأنه يتميز بخصر مرتفع ليمنحك مظهر عصرى.

وهناك بعض الأزياء التى لا تتناسب مع الجينز الأزرق، لذلك لا يجب التخلى عن البنطلون الجينز الأسود أو الرمادى.

كما يتميز البنطلون الشارلستون أنه من القطع الرائجة ضمن صيحات الموضة شتاء 2021، لسهولة تنسيقه مع الملابس الكاجوال أو الكلاسيك.