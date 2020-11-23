صور.. مواهب متعددة لـ عارضة الأزياء لينا جياكه

جدة - نرمين السيد - ولدت عارضة الأزياء لينا جياكه فى 29 فبراير 1988 فى ماربورج بألمانيا ونشأت فى كلوبنبورج، وعملت فى مجال عروض الأزياء ولمع اسمها فى ذلك المجال، قبل أن تقرر العمل فى مجال الإعلام لتصبح مذيعة تليفزيون. فازت فى الدورة الأولى من برنامج ألمانيا نيكست توب موديل الذى تبثه محطة التلفزيون بروسين فى 2006، وحصلت على عقد مع وكالة آى إم جى مودلز لعارضى الأزياء وظهرت على غلاف النسخة الألمانية من كوزموبوليتان. وبالإضافة إلى موهبة لينا فى عالم الأزياء والموضة وتقديم البرامج تجيد لعبة الشطرنج التى تحبها بجنون.

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