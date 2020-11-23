- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عن تصدر هاشتاج "يونس الصبح عالراديو9090" تويتر، وعلق قائلا: "وزى عادتنا كل يوم #يونس_الصبح_عالراديو9090 الترند الأوووول فى مصر على تويتر حالا".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "مكانك ياغالى"، "كالعادة التريند الأول ومكانك الطبيعى يا غالى"، "المود عظمة كالعادة".
وتضمنت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المتنوعة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم و غيرها من الفقرات المشوقة.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد يونس يحتل التريند الأول فى مصر على تويتر..والمغردون: مكانك الطبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.