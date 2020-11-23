أحمد يونس يحتل التريند الأول فى مصر على تويتر..والمغردون: مكانك الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عن تصدر هاشتاج "يونس الصبح عالراديو9090" تويتر، وعلق قائلا: "وزى عادتنا كل يوم #يونس_الصبح_عالراديو9090 الترند الأوووول فى مصر على تويتر حالا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "مكانك ياغالى"، "كالعادة التريند الأول ومكانك الطبيعى يا غالى"، "المود عظمة كالعادة".

وتضمنت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المتنوعة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم و غيرها من الفقرات المشوقة.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.