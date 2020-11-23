عادات خاطئة عند تناول وجبة الإفطار

جدة - نرمين السيد - يخشى أصحاب الدايت من تناول وجبة الإفطار للحصول على قوام ممشوق فى وقت سريع دون إدراك أن العادات الخاطئة خلال وجبة الإفطار هى التى تسبب زيادة الوزن، وليس الوجبة فى حد ذاتها.





وينصح خبراء التغذية بضرورة استبدال العادات الخاطئة بعادات صحية التى تسهم فى إنقاص الوزن خلال تناول وجبة الإفطار. وهناك بعض العادات الخاطئة التى يتسبب تناولها فى وجبة الإفطار إلى زيادة الوزن، وفقا لما جاء فى موقع "Eat this" منها: -وجبة إفطار صغيرة: يوصى خبراء التغذية بتناول وجبة إفطار كبيرة مقارنة بوجبة العشاء، وذلك لأنها تسهم فى زيادة عملية التمثيل الغذائى وبالتالى سرعة حرق الدهون. -شرب المياه أثناء الإفطار: وينتج عن شرب الماء أثنا وجبة الإفطار ظهور الكرش، لأنه يزيد من فرص تراكم الدهون فى البطن لذا ينصح الأطباء بتناول المياه فور الاستيقاظ أو بعد وجبة الإفطار. -عدم تناول البروتين: ينصح خبراء التغذية بإعطاء الأولوية للبروتين من خلال تناول البيض ومنتجات الألبان أو البروتين النباتى مثل البقوليات. -شرب القهوة: تكمن المشكلة فى السكريات والمواد المضافة إليها التى تحتوى على كميات مرتفعة من الدهون الغير صحية. -إفطار خالى من الدهون: أشار خبراء التغذية إلى فائدة تناول الأطعمة التى بها الدهون الصحية لدورها فى مد الجسم بالطاقة ورفع مستوى حرق الدهون بالجسم.

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