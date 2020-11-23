مصعد من الأرض إلى القمر لخفض تكلفة الرحلات الفضائية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء أن الدافع وراء رغبتهم فى الوصول إلى طرق جديدة هو تكلفة البضائع، فإن كل كيلو جرام إضافى من البضائع التى يحملها الصاروخ تزيد من التكلفة أكثر من ألف دولار.
لذلك اقترح العلماء بمد كابل من الأرض حتى الفضاء، لتسهيل عملية النقل والانتقال من خلال مصعد، لأجل خفض التكاليف المالية فى الرحلات الفضائية، وفقا لموقع روسى.
وأشار العلماء إلى الوصول إلى فكرة المصعد منذة فترة طويلة وذلك من خلال مد كابل من الأرض إلى القمر بطول 42 ألف كيلومتر، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود مواد متينية تتمكن من حمل الأوزان الكبيرة.
ولكن أوضح باحثان من جامعتى كامبريدج وكولومبيا، زفير بينور وإميلى ساندفورد، أنه يمكن ثبيت الكابل على سطح القمر وإلقائه باتجاه الأرض، وبالتالى فإن المصعد سيحدث ثورة كاملة نظرا لقوة الطرد المركزى التى ستكون أقل.
وقال بينور وستانفورد إنه من الممكن مد الكابل ليس للأرض بل حتى نقطة لاجرانج المناسبة للمحطات الفضائية من مدار الأرض وبتكلفة مناسبة مقارنة بمد الكابل من الأرض إلى القمر.
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