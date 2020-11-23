برج الحوت.. صفات تميز مواليد شهر مارس

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الصفات التى تميز أصحاب برج الحوت عن باقى الأبراج، منها:
-يتمتع أصحاب برج الحوت بأنهم شخصيات موهوبة ولديهم حس عال من الإبداع فى مختلف المجالات.
-ومن المعروف عن برج الحوت أنهم شخصيات تحب التعاون مع الآخرين ومشاركتهم فى مختلف الأمور.
-لديهم عاطفة شديدة، لكونهم يمتلكون طيبة القلب، بالإضافة إلى الكرم والسخاء تجاه الأشخاص.
-يهتم أفراد البرج بالاحتفاظ بجزء من مساحتهم الشخصية دون تدخل الآخرين.
وبالرغم من كثرة الصفات المميزة لبرج الحوت إلا أن هناك الكثير من العيوب المرتبطة بأصحاب البرج، منها:
-الحكم على الكثير من الجوانب المتعلقة فى الحياة بقلوبهم.
-صعوبة أخذ القرارات المتعلقة بالكثير من الأمور الجدية، لكونهم يتسمون بالعطافية الشديدة وعدم العقلانية.
-من الصعب على أصحاب البرج المواجهة فى كثير من الأمور ويفضلون الانسحاب من المعارك بشكل انهزامى.
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