برج الحوت.. صفات تميز مواليد شهر مارس

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الصفات التى تميز أصحاب برج الحوت عن باقى الأبراج، منها:

-يتمتع أصحاب برج الحوت بأنهم شخصيات موهوبة ولديهم حس عال من الإبداع فى مختلف المجالات.

-ومن المعروف عن برج الحوت أنهم شخصيات تحب التعاون مع الآخرين ومشاركتهم فى مختلف الأمور.

-لديهم عاطفة شديدة، لكونهم يمتلكون طيبة القلب، بالإضافة إلى الكرم والسخاء تجاه الأشخاص.

-يهتم أفراد البرج بالاحتفاظ بجزء من مساحتهم الشخصية دون تدخل الآخرين.

وبالرغم من كثرة الصفات المميزة لبرج الحوت إلا أن هناك الكثير من العيوب المرتبطة بأصحاب البرج، منها:

-الحكم على الكثير من الجوانب المتعلقة فى الحياة بقلوبهم.

-صعوبة أخذ القرارات المتعلقة بالكثير من الأمور الجدية، لكونهم يتسمون بالعطافية الشديدة وعدم العقلانية.

-من الصعب على أصحاب البرج المواجهة فى كثير من الأمور ويفضلون الانسحاب من المعارك بشكل انهزامى.