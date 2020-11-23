مع انتشار كورونا .. التوتر يؤذى عضلة القلب

جدة - نرمين السيد - ويؤثر التوتر على زيادة تعرض الفرد لمخاطر الإصابة بمرض فى عضلة القلب.

وأشارت الدراسة التى أجريت فى جامعة بايلر فى ولاية تكساس، إلى أن المزاج السيئ ينعكس سلبيا على الصحة، وفقا لما جاء فى صحيفة "سايكولوجى" المختصة فى علم النفس.

وأجرى الباحثون دراساتهم على 196 شخصا، ورصدوا الانفعالات والسلوكيات فى شتى المواقف المقلقة، بالإضافة إلى ضغط الدم ونبضات القلب لدى كل مشارك.

وأشارت أليكساندرا تيرا، باحثة فى علم النفس وأكاديمية مشاركة فى الدراسة، إلى أن الانفعال يؤثر فى صحة الفرد على المدى البعيد حيث يؤدى إلى إنهاك عمل عضلة القلب مع مرور الوقت.

وعند تعرض الإنسان للتوتر فإن الجسم يفرز هرمونات عدة، وهذا الأمر يؤدى إلى تسارع نبضات القلب وحصول ضيق فى الأوعية الدموية.